Німецька опозиція погрожує розслідуванням через відмову Шольца надати Україні Taurus

Німецький опозиційний блок ХДС/ХСС погрожує ініціювати парламентське розслідування щодо відмови канцлера Олафа Шольца відправити далекобійні ракети Taurus Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

ХДС/ХСС вимагає з'ясувати, як Шольц дійшов висновку, що поставка ракет великої дальності Києву ризикує втягнути Берлін безпосередньо в конфлікт з РФ, а військові ФРН мають програмувати цілі в Україні, після того, як російська розвідка оприлюднила перехоплену телефонну розмову між вищими офіцерами ВПС Німеччини, яка суперечить заявам канцлера.

Опозиційний депутат Александер Добріндт заявив, що розслідування буде спрямоване на вивчення того, як глава уряду зробив публічні заяви про ракети, які не підкріплені словами німецьких військових або виробником.

У перехопленій розмові німецькі офіцери заявили, що ракети Taurus можуть запускатися Україною і без участі Німеччини, принаймні за певних умов.

За словами Добріндта, тепер Шольц має пояснити, чи він не знав цих фактів, чи його дезінформували, чи навмисно ввів громадськість в оману своєю заявою.

Депутати від ХДС/ХСС заявили, що планують тиснути на канцлера щодо цих питань під час виступу в парламенті в середу.

У четвер німецькі законодавці мають проголосувати за ще одну пропозицію ХДС/ХСС, яка вимагає від Шольца негайно відправити Taurus в Україну.

Раныше Шольц відкинув ідею обміну ракетами з Великою Британією, щоб Україна могла отримати більше далекобійної зброї.

Водночас представник опозиційної фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Йоганн Вадефуль проти такого обміну, оскільки, на його переконання, Україна має отримати саме Taurus.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон зявив, що Лондон розглядає всі варіанти, у тому числі обмін ракет Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.