СМИ: США ведут переговоры с Турцией по взрывчатке из-за потребности в снарядах для Украины

Соединенные Штаты ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатых веществ в Турции для увеличения производства артиллерийских боеприпасов, поскольку союзники пытаются доставить крайне необходимые боеприпасы в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом Bloomberg сообщили неназванные чиновники.

По словам источников, турецкие поставки тротила и нитрогуанидина будут иметь решающее значение для производства США боеприпасов калибра 155 мм по стандартам НАТО, что потенциально утроит производство.

Как говорится в публикации, Турция уже сейчас на пути к тому, чтобы стать крупнейшим продавцом артиллерийских снарядов в США уже в этом году.

В конце февраля Пентагон заявил, что заключил контракт с американской компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на строительство трех линий по производству металлических частей 155-мм снарядов в штате Техас, к чему присоединятся и турецкие субподрядчики.

В компании сообщили, что запуск этого завода в Мескити планируют в июне.

Ожидается, что производственные линии турецкой оборонной компании Repkon будут производить около 30% всех 155-мм артиллерийских снарядов американского производства до 2025 года.

Кроме того, Пентагон закупил 116 тысяч боеприпасов у турецкой компании Arca Defense для поставок в этом году, а дальнейшие закупки ожидаются вскоре в следующем году, отмечает компания.

В заявлении о техасских инвестициях и турецкой промышленности Минобороны США заявило, что сотрудничество с союзниками "является ключевым для создания глобальной оборонно-промышленной базы".

Поскольку крупные оборонные компании и меньшие поставщики начинают наращивать производство, ожидается, что в следующем году и через год производство боеприпасов в США и Европе значительно увеличится, сообщили изданию западные чиновники на условиях анонимности.

Впрочем, говорится в материале, это частично зависит от одобрения Конгрессом США более 60 миллиардов долларов помощи для Украины, которую сейчас блокируют республиканцы в Палате представителей.

Ранее в Минобороны Соединенных Штатов заявили о рисках для Украины в войне с РФ из-за задержки помощи в связи с тем, что Конгресс еще не принял пакет дополнительной поддержки Киева.

Напомним, Ллойд Остин, открывая заседание формата "Рамштайн" на прошлой неделе, пообещал, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать военные усилия Украины против России.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.

Также он допустил, что помощь Украине и Израилю все же разделят на отдельные проекты. Любой новый проект должен будет получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате.