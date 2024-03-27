ЗМІ: США ведуть переговори з Туреччиною щодо вибухівки через потребу в снарядах для України

Сполучені Штати ведуть перемовини про збільшення закупівель вибухових речовин у Туреччині для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів, оскільки союзники намагаються доставити вкрай необхідні боєприпаси в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це Bloomberg повідомили неназвані посадовці.

За словами джерел, турецькі поставки тротилу та нітрогуанідину матимуть вирішальне значення для виробництва США боєприпасів калібру 155 мм за стандартами НАТО, що потенційно потроїть виробництво.

Як йдеться у публікації, Туреччина вже зараз на шляху до того, щоб стати найбільшим продавцем артилерійських снарядів до США вже цього року.

Наприкінці лютого Пентагон заявив, що уклав контракт з американською компанією General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на будівництво трьох ліній з виробництва металевих частин 155-мм снарядів в штаті Техас, до чого долучаться і турецькі субпідрядники.

У компанії повідомили, що запуск цього заводу в Мескіті планують у червні.

Очікують, що виробничі лінії турецької оборонної компанії Repkon вироблятимуть близько 30% усіх 155-мм артилерійських снарядів американського виробництва до 2025 року.

Крім того, Пентагон закупив 116 тисяч боєприпасів у турецької компанії Arca Defense для поставок цього року, а подальші закупівлі очікують незабаром в наступному році, зазначає компанія.

У заяві про техаські інвестиції та турецьку промисловість Міноборони США заявило, що співпраця з союзниками "є ключовою для створення глобальної оборонно-промислової бази".

Оскільки великі оборонні компанії та менші постачальники починають нарощувати виробництво, очікують, що наступного року та через рік виробництво боєприпасів в США і Європі значно збільшиться, повідомили виданню західні посадовці на умовах анонімності.

Втім, йдеться в матеріалі, це частково залежить від схвалення Конгресом США понад 60 мільярдів доларів допомоги для України, яку наразі блокують республіканці в Палаті представників.

Раніше у Міноборони Сполучених Штатів заявили про ризики для України у війні з РФ через затримки допомоги у зв'язку з тим, що Конгрес ще не ухвалив пакет додаткової підтримки Києва.

Нагадаємо, Ллойд Остін, відкриваючи засідання формату "Рамштайн" минулого тижня, пообіцяв, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати військові зусилля України проти Росії.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.

Також він допустив, що допомогу Україні і Ізраїлю все ж розділять на окремі проєкти. Будь-який новий проєкт повинен буде отримати достатньо голосів і в Палаті представників, і у Сенаті.