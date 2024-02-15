Экономика Великобритании впала в рецессию во второй половине 2023 года в преддверии парламентских выборов, которые ожидаются в этом году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Опубликованные в четверг официальные данные означают, что Великобритания присоединилась к Японии среди развитых экономик стран G7, которые переживают рецессию, хотя она, вероятно, будет непродолжительной и неглубокой по историческим меркам.

Согласно данным, валовой внутренний продукт (ВВП) Британии сократился на 0,3% за три последних месяца 2023 года после сокращения на 0,1% в период с июля по сентябрь.

Падение экономики в четвертом квартале было глубже, чем прогнозировали все экономисты в опросе Reuters, которые предсказывали сокращение на 0,1%.

Сейчас экономика Великобритании лишь на 1% выше, чем была в конце 2019 года, до начала пандемии COVID-19, а худшие показатели среди стран G7 имеет только Германия.

Премьер-министр Риши Сунак пообещал добиться роста экономики, но, согласно опросам общественного мнения, оппозиционным лейбористам сейчас доверяют больше в вопросах экономики, чем правящей Консервативной партии.

Как утверждают аналитики, британские домохозяйства должны столкнуться с падением уровня жизни между национальными выборами впервые со времен Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что экономика Германии стала третьей по объему на планете после того, как Япония неожиданно скатилась в рецессию.

В последнем квартале прошлого года экономика еврозоны снова подверглась стагнации, продолжив неутешительную тенденцию для ЕС, который страдает от войны, инфляции и ослабления экспортных рынков, но избежала рецессии.