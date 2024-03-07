Президент Сербии анонсировал отставку премьера после семи лет на посту

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Ана Брнабич уйдет с должности премьер-министра и станет спикером парламента после того, как возглавляла правительство в течение почти семи лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Правящая Прогрессивная партия (SNS) может принять решение о новом премьере на следующей неделе, заявил Вучич в среду в Белграде после встречи руководства политической силы.

Президент Сербии сослался на необходимость "смены энергии", не уточнив причину такого шага. Новый Кабинет министров могут сформировать позже в этом месяце.

"Она (Брнабич – ред.) действительно заслужила занять одну из самых высоких должностей в государстве", – сказал Вучич.

Его заявление прозвучало в то время, когда Брнабич находилась в Бухаресте на конгрессе Европейской народной партии. Премьер поблагодарила президента, сказав, что это большая честь и большой вызов.

Ранее Вучич заявил, что признание независимости Косово, введение санкций против РФ, отказ от поддержки Республики Сербской (РС) в Боснии и Герцеговине и введение марионеточного режима в Белграде являются главными целями Запада.

Перед этим глава правительства Сербии Ана Брнабич заявила, что декабрьские выборы в стране были легитимными, отвергнув призыв оппозиции, международного сообщества и Европейского парламента провести международное расследование.

Европейский парламент 8 февраля принял резолюцию, в которой заявил, что выборы в Сербии 17 декабря 2023 года не были проведены в справедливых условиях. Они призвали к независимому расследованию нарушений.

Официальные результаты досрочных выборов в Сербии показали, что партия президента Александара Вучича одержала убедительную победу на парламентских выборах и с меньшим перевесом получила большинство на муниципальных выборах в Белграде.