Президент Сербии обвинил Запад в желании заменить его марионеткой

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что признание независимости Косово, введение санкций против РФ, отказ от поддержки Республики Сербской (РС) в Боснии и Герцеговине и введение марионеточного режима в Белграде являются главными целями Запада.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PTC.

"Они хотят возвращения старого марионеточного режима, которым будет легко управлять... Он бы признал Косово и Метохию, немедленно выступил за введение санкций против России и против экономических связей с Китаем", – отметил он в своем обращении к общественности.

По его словам, это пропагандируется через СМИ и политиков, как отечественных, так и региональных.

"Хотим мы этого или нет, но есть опасность, и это было в прошлом, что в интересах защиты своей страны Россия ссылается на прецедент Косово. Поскольку на Западе это знают, для них важно давить на Сербию, чтобы она признала независимость Косово", – указал президент Сербии.

Он добавил, что Республика Сербская в Боснии и Герцеговине рассматривается как разрушительный фактор, поэтому, отметил Вучич, важно, чтобы Сербия не только повторила, что уважает территориальную целостность Боснии и Герцеговины, но и отказалась от поддержки РС.

Ранее президент Сербии заявил, что настоял на исключении упоминаний о санкциях против России из итоговой декларации участников саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", который состоялся 28 февраля в столице Албании Тиране.

Также стало известно, что в рамках саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем, известным симпатиями к России.

В середине февраля Вучич похвастался очередной партией оружия от России.