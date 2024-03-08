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Зеленский начал встречу с Эрдоганом

Пятница, 8 марта 2024, 19:22

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что начинает переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом он заявил в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Зеленский написал, что их с Эрдоганом встреча начинается, и рассказал о запланированном содержании обсуждений.

Он поблагодарил Турцию "за надежную поддержку Украины" и отметил, что одна из тем обсуждения – создание условий для "безусловной безопасности" судоходства в Черном море, поскольку это важно для всех стран региона и глобально продовольственной безопасности.

"Мы можем достичь этого, работая вместе", – отметил Зеленский.

Также он выразил заинтересованность Украины в укреплении двустороннего сотрудничества и партнерстве с турецкими оборонными компаниями.

"Также нуждаемся в помощи Турции в освобождении наших военнопленных и всех людей, включая крымских татар, которые находятся в российском плену", – отметил президент.

Напомним, встреча лидеров проходит в Стамбуле, турецкая сторона анонсировала визит заранее.

Недавно министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости скорейших переговоров о прекращении огня в Украине.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает поддерживать мирное урегулирование полномасштабного российского вторжения в Украину и готова предложить площадку для соответствующих "переговоров".

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