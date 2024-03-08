Зеленский начал встречу с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что начинает переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом он заявил в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Зеленский написал, что их с Эрдоганом встреча начинается, и рассказал о запланированном содержании обсуждений.

I started my meeting with President @RTErdogan.



I am grateful to Türkiye for its reliable support for Ukraine.



Both of our countries, the entire region, and global food security require unconditional security of navigation in the Black Sea. We can accomplish this by working… pic.twitter.com/kV8ms9RIeo March 8, 2024

Он поблагодарил Турцию "за надежную поддержку Украины" и отметил, что одна из тем обсуждения – создание условий для "безусловной безопасности" судоходства в Черном море, поскольку это важно для всех стран региона и глобально продовольственной безопасности.

"Мы можем достичь этого, работая вместе", – отметил Зеленский.

Также он выразил заинтересованность Украины в укреплении двустороннего сотрудничества и партнерстве с турецкими оборонными компаниями.

"Также нуждаемся в помощи Турции в освобождении наших военнопленных и всех людей, включая крымских татар, которые находятся в российском плену", – отметил президент.

Напомним, встреча лидеров проходит в Стамбуле, турецкая сторона анонсировала визит заранее.

Недавно министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости скорейших переговоров о прекращении огня в Украине.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает поддерживать мирное урегулирование полномасштабного российского вторжения в Украину и готова предложить площадку для соответствующих "переговоров".

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