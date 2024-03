Зеленский начал встречу с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что начинает переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом он заявил в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Зеленский написал, что их с Эрдоганом встреча начинается, и рассказал о запланированном содержании обсуждений.

I started my meeting with President @RTErdogan.



I am grateful to Türkiye for its reliable support for Ukraine.



Both of our countries, the entire region, and global food security require unconditional security of navigation in the Black Sea. We can accomplish this by working… pic.twitter.com/kV8ms9RIeo