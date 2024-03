Зеленський розпочав зустріч з Ердоганом 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що починає переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це він заявив у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Зеленський написав, що їхня з Ердоганом зустріч починається, та розповів про запланований зміст обговорень.

I started my meeting with President @RTErdogan.



I am grateful to Türkiye for its reliable support for Ukraine.



Both of our countries, the entire region, and global food security require unconditional security of navigation in the Black Sea. We can accomplish this by working… pic.twitter.com/kV8ms9RIeo