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Зеленський розпочав зустріч з Ердоганом 

П'ятниця, 8 березня 2024, 19:22

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що починає переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це він заявив у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Зеленський написав, що їхня з Ердоганом зустріч починається, та розповів про запланований зміст обговорень. 

Він подякував Туреччині "за надійну підтримку України" і зазначив, що одна з тем обговорення – створення умов для "безумовної безпеки" судноплавства у Чорному морі, оскільки це важливо для усіх країн регіону та глобально продовольчої безпеки..

"Ми можемо досягти цього, працюючи разом", – зазначив Зеленський.

Також він висловив зацікавленість України у зміцненні двосторонньої співпраці та партнерстві з турецькими оборонними компаніями. 

"Також потребуємо допомоги Туреччини у звільненні наших військовополонених і всіх людей, включно з кримськими татарами, які перебувають у російському полоні", – зазначив президент. 

Нагадаємо, зустріч лідерів проходить у Стамбулі, турецька сторона анонсувала візит завчасно.

Нещодавно міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про необхідність якнайшвидших переговорів про припинення вогню в Україні.

Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Анкара продовжує підтримувати мирне врегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну та готова запропонувати майданчик для відповідних "переговорів".

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