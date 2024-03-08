Зеленський розпочав зустріч з Ердоганом 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що починає переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це він заявив у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Зеленський написав, що їхня з Ердоганом зустріч починається, та розповів про запланований зміст обговорень.

I started my meeting with President @RTErdogan.



I am grateful to Türkiye for its reliable support for Ukraine.



Both of our countries, the entire region, and global food security require unconditional security of navigation in the Black Sea. We can accomplish this by working… pic.twitter.com/kV8ms9RIeo March 8, 2024

Він подякував Туреччині "за надійну підтримку України" і зазначив, що одна з тем обговорення – створення умов для "безумовної безпеки" судноплавства у Чорному морі, оскільки це важливо для усіх країн регіону та глобально продовольчої безпеки..

"Ми можемо досягти цього, працюючи разом", – зазначив Зеленський.

Також він висловив зацікавленість України у зміцненні двосторонньої співпраці та партнерстві з турецькими оборонними компаніями.

"Також потребуємо допомоги Туреччини у звільненні наших військовополонених і всіх людей, включно з кримськими татарами, які перебувають у російському полоні", – зазначив президент.

Нагадаємо, зустріч лідерів проходить у Стамбулі, турецька сторона анонсувала візит завчасно.

Нещодавно міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про необхідність якнайшвидших переговорів про припинення вогню в Україні.

Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Анкара продовжує підтримувати мирне врегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну та готова запропонувати майданчик для відповідних "переговорів".

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