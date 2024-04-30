СМИ: Британия предупредила о гибридных атаках РФ в Молдове перед выборами

Разведка Великобритании предупредила, что Россия планирует провести волну гибридных атак в Молдове накануне президентских выборов и референдума о вступлении в Евросоюз осенью этого года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с оценками британской разведки.

По словам источников, Соединенное Королевство поделится разведывательными данными с властями Молдовы, чтобы помочь ей противостоять угрозе со стороны российских агентов в ближайшие месяцы.

Как говорится в заявлении британского МИД, во вторник министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой встретится в Лондоне с младшим министром по делам Европы Нусрат Гани, чтобы обсудить "подрывное российское вмешательство". Также встречу проведут министры обороны двух стран.

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Усилия Великобритании являются еще одним примером стремления расширить обмен разведданными о вмешательстве в выборы за пределы своих союзников из G7.

Ранее сообщалось, что власти Молдовы сосредоточатся на противодействии попыткам России манипулировать общественным мнением перед президентскими и парламентскими выборами в стране.

Напомним, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что страна сталкивается с многочисленными угрозами со стороны России на пути к членству в Евросоюзе.

Ранее глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ заявил, что Россия попытается вмешаться в президентские и парламентские выборы и спровоцировать социальные конфликты в Гагаузии и Приднестровье, чтобы скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС

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