Глава МИД Молдовы: РФ пытается свергнуть демократическое правительство в Кишиневе

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что страна сталкивается с многочисленными угрозами со стороны России на пути к членству в Евросоюзе.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью AP.

"Россияне учатся и приспосабливаются, и они пытаются использовать демократический процесс против нас... чтобы свергнуть демократическое правительство в Молдове", – отметил Попшой.

По его словам, Кишинев знает, что Кремль собирается инвестировать "много энергии и финансовых ресурсов" через своих марионеток, чтобы попытаться достичь своего, и пытается подкупить граждан Молдовы.

Глава МИД также признал, что ситуация с Приднестровьем остается напряженной, и он опасается, что спекуляции в отношении региона могут негативно повлиять на инвестиции в страну.

В то же время он отметил прогресс Молдовы в обеспечении энергетической безопасности, где сейчас страна "полностью независима или имеет альтернативу и может выбирать, где покупать газ и электроэнергию".

Попшой также отметил, что значительное количество молдаван все еще живет под влиянием российской пропаганды, которая "сделала из НАТО страшилку".

"Но это не мешает нам сотрудничать с нашими партнерами по НАТО и укреплять устойчивость наших вооруженных сил", – указал Попшой.

Ранее глава Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Александр Мустяцэ заявил, что Россия попытается вмешаться в президентские и парламентские выборы и спровоцировать социальные конфликты в Гагаузии и Приднестровье, чтобы скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС.

В то же время Михай Попшой предупредил, что Россия продолжит свою гибридную войну в 2024 году накануне президентских выборов и референдума о вступлении страны в Евросоюз.

Перед этим сообщалось, что европейские государства обсуждают, как усилить военную поддержку Молдовы, которая сталкивается с дестабилизацией со стороны России.

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