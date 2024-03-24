Глава МВД Молдовы говорит, что Россия не отказалась от намерений захватить страну

Министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос утверждает, что Россия не отказалась от намерений захватить Молдову, однако признаков военной угрозы стране пока нет.

Слова Эфроса приводит молдавское издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

"Мы находимся в состоянии полномасштабной гибридной войны. И она усилилась с начала вторжения в Украину. Украинские войска сдерживают наступление, поэтому Российская Федерация изменила тактику, но не отказалась от своих намерений получить Молдову", – отметил министр в подкасте Ziarul de Gardă.

По его словам, в Молдове видят попытки дестабилизации ситуации в стране, незаконное финансирование различных партий, попытки купить электорат. В то же время Эфрос подчеркнул, что военное вторжение Молдове сейчас не угрожает.

"Никаких признаков военной угрозы нет. Да, есть попытки вмешательства в наши внутренние дела, но общество должно сохранять спокойствие и доверять органам, обеспечивающим общественный порядок", – добавил он.

Министр подчеркнул, что заявления о неспособности Кишинева справиться с кризисом также можно отнести к элементам гибридной войны.

Напомним, 19 марта МИД Молдовы сообщил об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства РФ в связи с организацией так называемых "выборов" президента России на территории Приднестровского региона.

Официальный Кишинев разрешил РФ открыть только один участок в посольстве в столице. Однако Россия открыла шесть избирательных участков на левом берегу Днестра.