Как власть Грузии провоцирует окончательный разрыв с Западом и сможет ли общество ее остановить

Недавно основатель и почетный председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что страна станет членом Европейского Союза в 2030 году.

Тем временем грузинский парламент уже одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который способен надолго закрыть для Грузии двери в ЕС.

И в Евросоюзе, и в США уже предупредили Тбилиси, что принятие этого закона лишь отдалит Грузию от Запада.

О том, чего пытается достичь грузинская власть благодаря скандальному законопроекту, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Иллюзия евроинтеграции: удастся ли грузинским властям развернуть внешний курс страны. Далее – краткое ее изложение.

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Зачем же тогда "Грузинская мечта" идет на такое обострение в ситуации, когда курс на получение членства в ЕС поддерживают под 90% граждан Грузии? И делает это за полгода до крайне важных парламентских выборов?

Наиболее распространенное объяснение заключается в том, что у грузинской власти на самом деле есть основания беспокоиться за результаты парламентских выборов, которые будут проходить осенью 2024 года. Это будет первое голосование, которое пройдет без "мажоритарки", а соответственно, власть не будет иметь этого ресурса для усиления своего большинства.

А одновременно на грузинскую власть давили США и ЕС с требованиями провести судебную и избирательную реформы – шаги, которые также не влияли на победу "Грузинской мечты".

В такой ситуации у официального Тбилиси возникло желание пойти ва-банк.

Сначала создать условия, гарантирующие им победу на выборах. То есть, закон, который позволяет контролировать общественный сектор и независимые СМИ, нужен для обеспечения победы на парламентских выборах.

А уже после выборов торговаться с Западом об условиях признания этих выборов и сохранения хотя бы иллюзии продолжения диалога о вступлении в ЕС.

О том, что такие торги вполне возможны, свидетельствуют и заявления Иванишвили на провластном митинге в поддержку "закона об иноагентах" 29 апреля, которые можно толковать как дополнение переговорной позиции.

Но, основным сценарием все же представляется окончательный разворот Тбилиси в сторону РФ.

Есть еще один момент, который может убить дальнейший компромисс с Западом. Ключевой аргумент грузинской власти в пользу разработанного ею законопроекта – только он способен исключить повторение событий 2004-2012 годов (времена президента Михеила Саакашвили), когда у власти находились "не избранные народом люди, а назначенная из-за рубежа иностранная агентура".

По словам Бидзины Иванишвили, партия Саакашвили "Единое национальное движение" после выборов "строго ответит за все преступления, совершенные ими против грузинского государства и грузинского народа за два десятилетия".

Если правящая партия решит придерживаться этого обещания, то никакого компромисса с Западом достичь тем более будет невозможно.

В финальном, третьем, чтении законопроект планируют принять 17 мая – в День сплоченности и святости семьи. В этот день Грузинская церковь будет проводить в столице марш за традиционную семью.

Такое соседство с высокой вероятностью может привести к столкновениям. Но, похоже, что с выбором даты голосования "Грузинская мечта" шлет своим противникам четкий сигнал, пытаясь их запугать.

В настоящее время грузинская оппозиция расколота. Но грузинское общество имеет потенциал к самоорганизации и борьбе за свое будущее, что демонстрировало уже не один день подряд.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Иллюзия евроинтеграции: удастся ли грузинским властям развернуть внешний курс страны.