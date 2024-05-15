Пентагон: Ситуация на поле боя в Украине сложная, армия РФ пытается продвинуться

В Пентагоне заявили, что сейчас ситуация на поле боя в Украине является сложной, оккупационная армия РФ сейчас пытается продвинуться вперед, что вызывает беспокойство.

Об этом во время брифинга сказал представитель Пентагона Пат Райдер, сообщает "Европейская правда".

По его словам, сейчас американская сторона упорно работает над тем, чтобы ускорить оказание помощи Украине.

"Сейчас в Украине сложная ситуация на поле боя. Но по всем данным, вы знаете, что украинцы продолжают принимать меры для защиты своей территории. И мы сделаем все возможное, чтобы предоставить им критически важное вооружение и припасы, в которых они нуждаются", – отметил Райдер.

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Отвечая на вопрос, что могло стать причиной обострения ситуации, представитель Пентагона сказал, что это была совокупность различных факторов, одним из которых стала задержка с одобрением помощи со стороны США.

"Понятно, что у вас есть другие партнеры по всему миру, которые оказывают помощь Украине. Но россияне воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются продвинуться вперед. Какими бы незначительными ни были эти продвижения, это, безусловно, вызывает беспокойство", – подчеркнул Райдер.

Напомним, на фоне наступления российских сил на севере Харьковской области Соединенные Штаты анонсировали дополнительный пакет военной помощи позже на этой неделе.

Разведка Министерства обороны Великобритании считает маловероятным, что Россия нарастила достаточную боевую мощь, чтобы захватить Харьков без привлечения своих дополнительных сил в этот регион.