Литва приобретет системы ПВО NASAMS, несмотря на выбор Эстонии и Латвии в пользу IRIS-T

Выбор Латвии и Эстонии приобрести немецкие системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T не повлияет на решение Литвы отдать предпочтение норвежским системам NASAMS.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Арвидас Анушаускас, информирует LRT.

Министерство обороны Литвы сообщило, что Вильнюс начал второй этап закупки системы ПВО средней дальности и планирует дополнительно приобрести систему NASAMS.

"Мы предлагали (совместно купить системы NASAMS), как и наши партнеры. Они выбрали немцев. Но это не влияет на наш выбор, потому что у нас есть действующая система NASAMS, и она хорошо освоена", – отметил Анушаускас.

Как заявили в Минобороны, существующая система NASAMS уже интегрирована и эксплуатируется Вооруженными силами Литвы, поэтому дополнительное приобретение этих же систем не создаст проблем с их интеграцией.

"Более того, уже есть опыт работы с этой системой, а личный состав обучен и подготовлен к работе с ней", – добавили в ведомстве.

Министерство обороны Литвы рассчитывает подписать контракт с норвежской компанией Kongsberg Defense and Aerospace до конца этого года.

Как уточняет Анушаускас, Латвия и Эстония решили не присоединяться к Литве не только в этот раз, но и во время первой закупки систем NASAMS.

"Мы предложили, они сначала согласились, а потом сказали, что нет денег", – сказал он.

Ранее литовский премьер Ингрида Шимоните заявила, что ее страна стремится сотрудничать с Латвией и Эстонией в сфере обороны, но это происходит не во всех случаях.

Перед этим стало известно, что Латвия и Эстония подписали контракт на приобретение системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T с немецкой компанией Diehl Defence.

Латвия рассчитывает получить различные системы противоракетной обороны (ПРО) в течение двух-трех лет, в то же время продолжаются переговоры и о возможности более ранних поставок.

Долгие сроки поставок связаны с тем, что сейчас спрос на такую продукцию огромный. Сейчас воздушное пространство Латвии охраняют патрули воздушных сил НАТО.