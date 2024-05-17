Британская оппозиция в случае победы на выборах обещает более тесные отношения с ЕС

Теневой министр иностранных дел Великобритании, член Лейбористской партии Дэвид Лемми пообещал, что в случае победы его политсилы на парламентских выборах Лондон наладит более тесные отношения с Европой.

Об этом Лемми заявил во время общения с журналистами 17 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

Лемми, как ожидается, возглавит британский МИД в случае победы лейбористов на всеобщих выборах, которые состоятся до конца года.

"Следующие выборы – это возможность перевернуть страницу прежней вражды после Brexit. Я хочу вернуться к структурированному диалогу с Европейским Союзом по вопросам, которые имеют значение", – сказал он.

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Лейбористская партия также рассматривает возможность вернуться к единому европейскому рынку или таможенному союзу, а также договориться о свободном передвижении с ЕС.

Лемми также предположил, что обсуждения с ЕС могут касаться и облегчения мобильности для молодежи в возрасте 18-30 лет, которую действующее консервативное правительство недавно отклонило.

Один из последних опросов показал, что оппозиционная Лейбористская партия Великобритании нарастила свое преимущество над консерваторами премьер-министра Риши Сунака до 30 процентных пунктов.

Ранее на этой неделе группа депутатов от британской Лейбористской партии, среди которых был и Дэвид Лемми, посетила Украину и встретилась с украинскими чиновниками.