Сунак підтвердив, що парламентські вибори в Британії відбудуться у другій половині року

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повторив, що парламентські вибори у країні відбудуться в другій половині 2024 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

Про це очільник уряду Сполученого Королівства заявив у парламенті, коли його запитали про непідтверджені чутки, що він може призначити голосування на літо цього року.

"Увага, спойлер – у другій половині цього року відбудуться парламентські вибори", – сказав у відповідь Сунак.

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Як зазначає Reuters, відповідь прем'єра навряд допоможе стримати чутки, які знову спалахнули в середу, про те, що він може призначити вибори на липень.

За інформацією агентства, деякі британські законодавці очікують, що голосування до законодавчого органу все ж відбудеться ближче до кінця року.

Нещодавно Сунак заявив, що залишиться членом парламенту, навіть якщо його Консервативна партія програє вибори, які очікуються пізніше цього року.

Перед цим він закликав виборців довіритися йому, перерахувавши свої досягнення у промові напередодні парламентських виборів, які мають відбутися цього року.

Нещодавнє опитування показало, що опозиційна Лейбористська партія Великої Британії збільшила свою перевагу над консерваторами Сунака на 30 відсоткових пунктів.

Це перше опитування після місцевих виборів, які завершилися серйозними втратами для консерваторів.

Попереднє опитування YouGov/Times, опубліковане 2 травня, давало перевагу лейбористам на 26 відсоткових пунктів.

Опитування постійно дають перевагу лейбористам щонайменше на 20 пунктів над консерваторами напередодні виборів.