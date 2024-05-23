На какую группу украинских товаров больше всего повлияют новые ограничения ЕС

В январе 2024 года Европейская комиссия предложила продлить действие режима беспошлинной торговли для Украины еще на год. В апреле Европейскому совету и Европейскому парламенту удалось достичь договоренности о продлении временных односторонних торговых преференций для Украины до 5 июня 2025 года.

Таким образом, режим свободной торговли с ЕС будет продлен, но с определенными оговорками.

О том, как изменение торговой политики ЕС скажется на украинских экспортерах аграрной продукции, читайте в статье старшей экономистки Центра экономической стратегии Яны Охрименко Торговля свободная, но не до конца: что изменится для украинского агроэкспорта в ЕС. Далее – краткое ее изложение.

Создание Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая заработала с начала 2016 года, упростило доступ к европейским рынкам для украинских экспортеров. Однако для большинства "чувствительных рынков" (рынков именно аграрных продуктов) продолжали действовать импортные тарифные квоты.

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В июне 2022 года страны ЕС в одностороннем порядке отменили административные барьеры, полностью открыв свои рынки для украинской продукции; в 2023 году режим свободной торговли был продлен еще на год.

В январе 2024 года Европейская комиссия рекомендовала продлить действия автономных торговых преференций для Украины. Однако протесты румынских, болгарских, словацких и (главным образом) польских и венгерских фермеров повлияли на позиции политиков, что отразилось на проекте нового регламента.

Новый регламент введет количественные ограничения (меры предосторожности) – автоматическое обновление тарифных квот, если импорт определенных украинских товаров превысит лимит, вычисленный на основе исторических значений импорта.

Меры предосторожности будут касаться семи групп товаров, которые могут значимо влиять на наиболее чувствительные рынки ЕС: птицу, яйца, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед.

Комиссия будет регулярно оценивать кумулятивный объем импорта семи указанных товаров и сравнивать его со средним арифметическим за вторую половину 2021 года, а также за 2022 и 2023 год (то есть с совокупным объемом импорта за этот период, разделенным на 2,5).

Если между началом действия нового регламента и концом декабря 2024 года кумулятивный объем импорта с начала января 2024 года превысит лимит, Комиссия в течение 14 дней должна будет восстановить тарифные квоты до конца 2024 года.

В целом идея мер заключается в том, чтобы беспошлинный импорт семи украинских агротоваров не превышал средний показатель за последние два с половиной года.

Имеющиеся данные за январь и февраль текущего года свидетельствуют, что, скорее всего, объем экспорта всех групп продуктов "под особым наблюдением" Комиссии подвергнется корректировке тарифными квотами.

Но, несмотря на ограничения, украинская экспортная выручка вряд ли претерпит серьезные изменения.

Из всех украинских товаров, на которые будут распространяться новые ограничения, только кукуруза имеет значительную долю в общей стоимости импорта украинских товаров в ЕС.

При этом импорт кукурузы в 2023 году не намного выше нового лимита – еще до начала большой войны и введения режима беспошлинной торговли Украина экспортировала значительные объемы этого товара в ЕС.

Заметнее всего новые ограничения повлияют на рынок сахара. Более того, установление ограничений на импорт украинского сахара в странах ЕС будет достаточно болезненным для обеих сторон.

Также следует заметить, что хотя автоматические меры предосторожности будут распространяться только на выше перечисленные группы товаров, Комиссия также обязуется наблюдать, чтобы и другие рынки не подверглись влиянию украинского экспорта – в частности, это касается рынков пшеницы, злаков и масличных культур.

Подробнее – в материале Яны Охрименко Торговля свободная, но не до конца: что изменится для украинского агроэкспорта в ЕС.