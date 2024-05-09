Глава Евросовета подтвердил, что приедет на Саммит мира в Швейцарии

Глава Евросовета Шарль Мишел 9 мая провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в котором подтвердил свое участие в Саммите мира в Швейцарии в июне.

Об этом Мишель рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Мишель отметил, что поговорил с президентом Украины в День Европы, "чтобы отметить нашу общую принадлежность и будущее ЕС".

"Подтвердил свое участие в украинском мирном саммите 15-16 июня. Я призываю всех мировых лидеров поддержать эти мирные усилия Швейцарии", – отметил Мишель.

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Он добавил, что был "рад сообщить" Зеленскому о достижении политического согласия в ЕС по использованию сверхдоходов от обездвиженных российских активов в пользу Украины.

Как сообщала "Европейская правда", в День Европы 9 мая в Киев приехала президент Европарламента.

В Киеве Метсола заявила, что прогнозирует начало переговоров про вступление Украины в ЕС в июне.