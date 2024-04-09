В Молдове предложили дату и вопрос для референдума о вступлении в ЕС

Референдум о вступлении Молдовы в ЕС может пройти 20 октября этого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в проекте решения, направленном на рассмотрение Конституционного суда Молдовы, сообщает издание Newsmaker.

Депутаты от власти "Действие и солидарность" (PAS) 9 апреля обратились в Конституционный суд с просьбой высказаться о конституционности инициативы проведения референдума.

Согласно законопроекту, который PAS намерена подать в парламент, референдум может пройти 20 октября этого года.

Также законопроект устанавливает вопрос, на который должны ответить граждане во время референдума: "Поддерживаете ли вы присоединение Молдовы к ЕС?".

В парламенте Молдовы 8 апреля прошли консультации по внесению в конституцию страны положения о том, что интеграция в ЕС является стратегической целью.

Вводную часть конституции предлагают дополнить следующими предложениями: "подтверждая европейскую идентичность народа Молдовы, провозглашая интеграцию в Европейский Союз стратегической целью Молдовы".

Инициатива провести референдум поступила от президента Майи Санду. Она считает, что всеобщий опрос можно будет провести осенью 2024 года.

Парламент Молдовы уже принял поправки в Кодекс о выборах, позволив проводить республиканский референдум одновременно с парламентскими, президентскими или всеобщими выборами.

Между тем мнения жителей Молдовы о необходимости референдума разделились почти пополам.