Глава венгерского правительства Виктор Орбан считает ошибочным стремление государств НАТО к поражению России в Украине.

Об этом он сказал в пятницу в традиционном интервью государственному радио, его цитирует Telex, пишет "Европейская правда".

Орбан отметил, что Венгрия является одним из самых лояльных членов НАТО, и добавил, что "31 из 32 стран-членов НАТО хотят победить россиян", имея в виду всех членов Альянса, кроме его государства.

"Позиция Венгрии заключается в том, что это ошибка. Даже если это означает, что мы остались в одиночку среди 32-х", – заявил венгерский премьер.

Реклама:

Орбан сказал, что победа Украины не является необходимой, но, несмотря на это, НАТО все еще "способствует войне, в то время как Венгрия выступает на стороне мира".

Он заявил, что не хочет, чтобы "хоть один квадратный дюйм Венгрии стал российской военной мишенью".

Орбан, добавил он, чувствует, что Венгрию пытаются склонить на сторону, согласно которой "мир может быть решен войной".

Наконец венгерский премьер-министр подчеркнул, что его правительство не будет препятствовать миссии НАТО в Украине, но и не будет принимать в ней участия.

Напомним, 12 июня на встрече генсека НАТО Йенса Столтенберга с венгерским премьером Орбаном был согласован формат взаимодействия по неблокированию Будапештом решений в Альянсе по Украине.

После Столтенберг выразил надежду, что на встрече министров обороны стран Альянса на этой неделе будет поддержан план, по которому НАТО возглавит координацию военной помощи и тренировок в Украине.