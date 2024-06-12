Столтенберг ожидает утверждения финансирования Украины на 40 млрд евро в год

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что на встрече министров обороны стран Альянса будет поддержан план, по которому НАТО "возглавит координацию военной поддержки и тренировок в Украине", а также финансирование Украины на $40 млрд в год.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает с места корреспондент "Европейской правды".

Генсек НАТО назвал это "ключевым элементом пакета" для Украины с долгосрочными финансовыми обязательствами, который будет рассматриваться на саммите в Вашингтоне.

Он напомнил, что с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году члены Альянса предоставляют Украине 40 миллиардов евро военной поддержки ежегодно.

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"Мы должны поддерживать этот уровень поддержки как минимум столько, сколько нужно, чтобы ускорить осознание для Москвы о том, что Россия не сможет нас пересидеть", – отметил Столтенберг.

По его словам, роль НАТО в координации и предоставлении Украине военной поддержки и тренировок должна заключаться как в удовлетворении насущных потребностей защиты от российской агрессии, так и в сотрудничестве и обеспечении полной оперативной совместимости украинских вооруженных сил с силами Альянса.

На вопрос об ожиданиях от саммита в Вашингтоне по Украине он сказал, что ожидает всеобъемлющий пакет для Украины.

"Это договоренность о том, что НАТО будет играть ведущую роль в предоставлении и координации военной поддержки, помощи в сфере безопасности и тренировок для Украины", – добавил генсек Альянса.

Он также ожидает, что будет согласовано финансовое обязательство для Украины.

"Сейчас мы работаем над этим вопросом здесь, в НАТО, готовясь к предстоящему саммиту в июле, и это также должно быть долгосрочным обязательством", – отметил Столтенберг.

СМИ ранее сообщили, что СМИ ранее сообщали, что Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине после того, как столкнулся с противодействием со стороны членов Альянса.

Кроме того, на встрече с венгерским премьером Виктором Орбаном в среду был согласован формат взаимодействия по неблокированию Будапештом решений в Альянсе по Украине.