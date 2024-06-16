В Германии полиция выстрелила в мужчину с топором перед матчем Евро-2024

Немецкая полиция выстрелила мужчину, вооруженного топором и бутылкой с зажигательной смесью, возле в центре города Гамбург.

Как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

По словам представителя полиции, мужчина, который также имел при себе коктейль Молотова, вышел из паба с топором в руке и размахивал им перед полицейскими в "угрожающей манере".

Правоохранители попросили его положить оружие на землю, и когда он отказался, они открыли огонь и попали ему в ногу, говорится в заявлении.

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Представитель полиции указал, что мужчина получил ранения и сейчас получает медицинскую помощь. Он уточнил, что предварительные данные свидетельствуют об "отсутствии связи инцидента с футболом".

Гамбург является одним из 10 немецких городов, которые принимают матчи Евро-2024. В воскресенье в городе прошла игра Польша – Нидерланды.

Десятки тысяч нидерландских болельщиков ранее прошли в этот день маршем по улицам района Репербан, рядом с которым произошел инцидент.

Ранее Германия усилила меры безопасности перед началом чемпионата Европы по футболу, который начнется 14 июня, чтобы предотвратить потенциальные угрозы со стороны исламистов, хулиганов, агрессивно настроенных лиц, а также кибератаки.

Перед этим сообщалось, что в связи с проведением чемпионата Европы по футболу и конференции по вопросам восстановления Украины в июне берлинская полиция готовится к одной из крупнейших операций за последние годы.

Силы безопасности Германии планируют обеспечить усиленную охрану сборной Украины во время чемпионата Европы по футболу.

Ранее в правительстве Германии заверили, что правоохранители хорошо подготовились к участию Украины в чемпионате.