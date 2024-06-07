Германия усиливает проверки на границах перед Евро-2024

Немецкая полиция начала временные усиленные проверки вдоль границ, начиная с пятницы.

Об этом объявила министр внутренних дел Нэнси Фезер, которую цитирует DW, сообщает "Европейская правда".

По словам Фезер, эта мера необходима для обеспечения безопасности предстоящего чемпионата Европы по футболу, который принимает Германия.

Мероприятие состоится в 10 различных немецких городах. Временные проверки продлятся до 19 июля.

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"Наше внимание сосредоточено на угрозе исламистского терроризма, хулиганстве и кибератаках", – отметила Фезер.

По ее словам, цель проверок – остановить агрессивных преступников, обнаружив их на ранней стадии.

"Федеральная полиция будет защищать немецкие границы, аэропорты и железнодорожное движение", – сказала глава МВД.

Около 580 полицейских из других стран присоединятся к немецким правоохранителям для патрулирования в городах, которые будут принимать футбольные матчи в рамках Евро-2024, на железнодорожных станциях и в поездах.

Министерство внутренних дел заявило, что дополнительные меры контроля будут введены на границах с Данией, Францией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.

Согласно заявлению Министерства внутренних дел, проверки будут "гибкими и временными".

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Силы безопасности Германии планируют обеспечить усиленную охрану сборной Украины во время чемпионата Европы по футболу.

Ранее в правительстве Германии заверили, что правоохранители хорошо подготовились к участию Украины в чемпионате.