Глава МВД: Германия готова противостоять угрозам безопасности во время Евро-2024

Германия усиливает меры безопасности перед началом чемпионата Европы по футболу, который начнется 14 июня, чтобы предотвратить потенциальные угрозы со стороны исламистов, хулиганов, агрессивно настроенных лиц, а также кибератаки.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер, сообщает Reuters.

Она отметила, что конкретных признаков угрозы нет, но Германия предпринимает все возможное, чтобы сделать большой футбольный турнир безопасным.

"Никогда нельзя гарантировать безопасность на 100%, но мы хорошо подготовлены и остаемся очень бдительными", – заверила Фезер журналистов, добавив, что на мероприятии будет присутствовать большое количество полиции, которую будут поддерживать офицеры из других стран и 16 тысяч волонтеров.

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По ее словам, Германия ожидает, что 2,7 миллиона человек посетят матчи на стадионах страны, а около 12 миллионов – фан-зоны для просмотра на открытом воздухе, хотя опасения относительно безопасности выросли после серии нападений на людей в последние месяцы.

В то же время министр указала, что Евро-2024 является возможностью для людей объединиться перед лицом угрозы российской агрессии и экстремизма, случаи которого есть в самой Германии.

"Мы хотим показать, что спорт выступает за уважение и сплоченность", – сказала Фезер.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением чемпионата Европы по футболу и конференции по вопросам восстановления Украины в июне берлинская полиция готовится к одной из крупнейших операций за последние годы.

Силы безопасности Германии планируют обеспечить усиленную охрану сборной Украины во время чемпионата Европы по футболу.

Ранее в правительстве Германии заверили, что правоохранители хорошо подготовились к участию Украины в чемпионате.

Перед этим глава МВД Нэнси Фезер объявила о временных проверках на всех немецких границах во время чемпионата.