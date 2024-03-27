В Германии обещают защитить сборную Украины и болельщиков на Евро-2024

В правительстве Германии заверили, что правоохранители хорошо подготовились к участию Украины в чемпионате Европы по футболу, который пройдет летом.

Об этом заявила глава немецкого МИД Нэнси Фезер, которую цитирует DW, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что меры безопасности на время турнира будут на высоком уровне и тесно скоординированы между федеральными властями, землями и странами-участницами.

"Мы сделаем все для защиты украинской команды и ее болельщиков. Мы продолжаем сосредоточенно проводить подготовку. В фокусе нашего внимания широкий спектр мероприятий: от защиты от хулиганов и исламистов до обеспечения кибербезопасности", – сказала министр.

Фезер поздравила сборную Украины с выходом на Евро-2024. Накануне вечером украинцы одержали победу в решающем стыковом матче против Исландии со счетом 2:1.

"Вместе с украинками и украинцами мы будем болеть за их национальную команду", – добавила она.

Накануне Фезер объявила о временных проверках на всех немецких границах во время чемпионата Европы по футболу, который состоится этим летом.

Эти меры поддержал канцлер Германии Олаф Шольц, который заявил, что в этом нет ничего необычного.