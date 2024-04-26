Германия обеспечит усиленную охрану сборной Украины на Евро-2024

Органы безопасности Германии планируют обеспечить усиленную охрану сборной Украины на чемпионате Европы по футболу, который в этом году с 14 июня по 14 июля пройдет в этой стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью Rheinische Post заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер.

По словам главы МВД, все команды, болельщики и гости на чемпионате Европы будут защищены.

"Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность (сборной Украины) в Германии с еще более высокими мерами безопасности", – отметила Фезер.

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Она указала, что в дополнение к силам правоохранительных органов федеральных земель, где непосредственно состоятся матчи, федеральная полиция также разворачивает крупные силы и офицеров из всех стран-участниц чемпионата.

"Это одно из крупнейших футбольных событий в мире, которое проходит в особо напряженной политической ситуации. Это влечет за собой много вызовов. Органы безопасности годами проходят высокопрофессиональную подготовку", – сказала Фезер.

Ранее в правительстве Германии заверили, что правоохранители хорошо подготовились к участию Украины в чемпионате Европы по футболу, который пройдет летом.

Перед этим Фезер объявила о временных проверках на всех немецких границах во время чемпионата Европы по футболу, который состоится этим летом.

Эти меры поддержал канцлер Германии Олаф Шольц, который заявил, что в этом нет ничего необычного.