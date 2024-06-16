У Німеччині поліція вистрілила в чоловіка із сокирою перед матчем Євро-2024

Німецька поліція вистрілила чоловіка, озброєного сокирою та пляшкою із запалювальною сумішшю, біля у центрі міста Гамбург.

Як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

За словами речника поліції, чоловік, який також мав при собі коктейль Молотова, вийшов з пабу з сокирою в руці та розмахував нею перед поліцейськими в "погрозливій манері".

Правоохоронці попросили його покласти зброю на землю, та коли він відмовився, вони відкрили вогонь і влучили йому в ногу, йдеться в заяві.

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Представник поліції вказав, що чоловік отримав поранення та зараз отримує медичну допомогу. Він уточнив, що попередні дані свідчать про "відсутність зв'язку інциденту з футболом".

Гамбург є одним з 10 німецьких міст, які приймають матчі Євро-2024. У неділю в місті пройшла гра Польща – Нідерланди.

Десятки тисяч нідерландськи вболівальників раніше пройшли в цей день маршем вулицями району Репербан, поряд із яким відбувся інцидент.

Раніше Німеччина посилила заходи безпеки перед початком чемпіонату Європи з футболу, що розпочнеться 14 червня, щоб запобігти потенційним загрозам з боку ісламістів, хуліганів, агресивно налаштованих осіб, а також кібератакам.

Перед цим повідомляли, що у зв'язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу та конференції з питань відновлення України в червні берлінська поліція готується до однієї з найбільших операцій за останні роки.

Сили безпеки Німеччини планують забезпечити посилену охорону збірній України під час чемпіонату Європи з футболу.

Раніше в уряді Німеччини запевнили, що правоохоронці добре підготувалися до участі України в чемпіонаті.