Берлинская полиция готовит масштабную операцию накануне Евро-2024

В связи с проведением чемпионата Европы по футболу и конференции по вопросам восстановления Украины в июне берлинская полиция готовится к одной из крупнейших операций за последние годы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

Полиции приходится готовиться ко всем видам инцидентов – от террористических атак, проблемных и агрессивных фанатов до демонстраций пропалестинских сторонников или активистов, выступающих за защиту климата.

По словам комиссара полиции Барбары Словик, за шесть лет ее пребывания в должности ситуация еще никогда не была такой острой, как сейчас.

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"Мы должны постоянно переоценивать ситуацию с безопасностью", – отметила она.

Конференция по вопросам восстановления Украины состоится в Берлине 11 и 12 июня. Чемпионат Европы пройдет в нескольких городах Германии с 14 июня до 14 июля.

Недавно сообщали, что силы безопасности Германии планируют обеспечить усиленную охрану сборной Украины во время чемпионате Европы по футболу.

Ранее в правительстве Германии заверили, что правоохранители хорошо подготовились к участию Украины в чемпионате Европы по футболу, который пройдет летом.

Перед этим глава МВД Нэнси Фезер объявила о временных проверках на всех немецких границах во время чемпионата Европы по футболу, который состоится этим летом.

Эти меры поддержал канцлер Германии Олаф Шольц, который заявил, что в этом нет ничего необычного.