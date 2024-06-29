Трамп позловтішався над поганим виступом Байдена на дебатах

Колишній президент США Дональд Трамп у п'ятницю зрадів поганому виступу свого конкурента на виборах Джо Байдена на президентских дебатах, що пройшли у четвер.

Про це Трамп говорив на першому після дебатів передвиборчому мітингу у Вірджинії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS News.

Трамп виступив перед багатотисячним натовпом своїх прихильників, називаючи Байдена "корумпованим" і некомпетентним.

"Хто-небудь вчора ввечері дивився щось, що називається дебатами?" – запитав він у своїх прихильників. "Ми здобули велику перемогу над людиною, яка дійсно прагне знищити нашу країну", – сказав він про Байдена.

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Трамп висміяв очільника Білого дому, зазначивши, що Байден провів тиждень, "відпочиваючи, працюючи і навчаючись" у Кемп-Девіді. Як повідомляли ЗМІ, Байден провів чимало часу, готуючись до дебатів із Трампом – навіть з репетиціями.

"Він отримав правила дебатів, які хотів. Він отримав дату, яку хотів. Він отримав мережу, яку хотів", – сказав Трамп, маючи на увазі прихильний до демократів телеканал CNN. "Жоден відпочинок або підтасовки не допомогли йому захистити свій жахливий послужний список", – додав Трамп.

При цьому 78-річний Трамп сказав, що проблемою Байдена є не його вік – президенту США 81 рік – а його компетентність.

Трамп також відкинув припущення про те, що демократи можуть спробувати замінити Байдена на виборах після його негативних результатів на дебатах.

"Справда в тому, що я не дуже в це вірю, тому що він показує кращі результати в опитуваннях, ніж будь-який із демократів, про яких вони говорять", – сказав Трамп.

Президент Байден напередодні визнав поганий виступ на дебатах із Трампом, але іти з перегонів не планує.

За даними ЗМІ, через провальний виступ на дебатах представники та прихильники Демократичної партії обговорюють заміну Байдена у виборчому списку.

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