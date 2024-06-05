Глава Минобороны Германии исключил развертывание немецких военных в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус исключает отправку немецких военных в Украину.

Об этом он заявил во время слушаний в Бундестаге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Немецкий министр сделал это заявление в ответ на вопрос депутата от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Рюдигера Лукассена.

Депутат спросил, проинформировано ли немецкое правительство о дебатах по этому поводу в Европейском Союзе и Франции, и рассматривают ли чиновники возможность отправки немецких военных в Украину.

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В ответ на это Писториус сказал: "Ответы на ваши вопросы – нет и нет".

По данным СМИ, французский президент Эмманюэль Макрон стремится создать коалицию государств, готовых отправить военных инструкторов для обучения украинских солдат непосредственно в Украину.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц выступил против размещения немецких солдат на территории Украины.