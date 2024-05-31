Шольц не хочет отправлять войска в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против размещения немецких солдат на территории Украины и участия в возможной миссии по обеспечению ПВО над частью украинских областей.

Заявление Шольца приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

Немецкий канцлер считает, что такая помощь означала бы участие Германии в войне против РФ, что, по его мнению, необходимо предотвратить.

"Мы не хотим идти туда (в Украину. – Ред.) с нашими солдатами", – сказал он.

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Это касается и "безрассудного" предложения о бесполетной зоне, добавил Шольц.

Ранее политик оппозиционного ХДС Родерих Кизеветтер высказал мнение, что западные государства должны обеспечить противовоздушную оборону над западными областями Украины.

По его словам, это бы разгрузило украинские вооруженные силы – они могли бы сосредоточиться на противовоздушной обороне дальше на востоке Украины.

В свою очередь французский президент Эмманюэль Макрон стремится создать коалицию государств, готовых отправить военных инструкторов для обучения украинских солдат непосредственно в Украину.