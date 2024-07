В Эстонии поручили формировать новое правительство министру климата

Президент Эстонии Алар Карис поручил нынешнему министру климата Кристену Михалу из Партии реформ сформировать новое правительство.

Об этом Карис написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Михал на посту премьер-министра Эстонии сменит Каю Каллас, которая накануне подала в отставку из-за назначения на высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

I made a formal offer to @KristenMichal75 to become the candidate for Prime Minister of #Estonia and begin forming a new government. Best of luck! pic.twitter.com/t4gHIj3sWJ

