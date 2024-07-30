WSJ: На Западе обсуждают расширение подготовки украинских пилотов F-16

Участники "коалиции истребителей", которые обеспечивают подготовку украинских специалистов на истребителях F-16 и передачи этих самолетов, обсуждают, как удовлетворить дальнейшие потребности Киева в большем количестве пилотов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Wall Street Journal.

Подготовка украинских пилотов для F-16 была сложным процессом, который проходил в нескольких странах, и непублично Киев говорил о необходимости расширить эту подготовку, чтобы иметь возможность обслуживать в будущем все полученные истребители.

Западные и американские чиновники в разговоре с WSJ говорят, что существенным ограничивающим фактором здесь является количество готовых начать обучение пилотов из Украины.

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"Тем не менее, США рассматривают возможность расширения подготовки у себя – либо на нынешней локации в Аризоне, либо, возможно, позволив украинским пилотам использовать другую американскую авиабазу", – говорится в публикации.

Дополнительно обсуждается возможность направления странами Европы подрядчиков для обслуживания F-16.

Сейчас планируется, что этим будут заниматься подготовленные украинские специалисты в Украине, но, пояснил представитель Пентагона, некоторые работы – например проверку двигателя – придется по крайней мере сначала делать за рубежом.

10 июля лидеры США, Дании и Нидерландов Джо Байден, Метте Фредериксен и Дик Схооф, которые возглавляют так называемую коалицию истребителей, подтвердили, что Украина получит первые самолеты F-16 в течение лета.

По данным агентства Bloomberg, Украина ожидает получить от западных партнеров 6 самолетов F-16 этим летом и в целом до 20 самолетов – до конца года.