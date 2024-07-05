Суд переніс дату свідчення дружини прем'єра Іспанії щодо справи про корупцію

Суддя переніс дату, коли свідчення в суді у кримінальній справі дасть дружина прем'єра Іспанії Педро Санчеса Бегонья Гомес, якій закидають корупцію та зловживання впливом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на EFE.

Тепер Бегонья Гомес має з'явитися в суді 19 липня, щоб відповісти на запитання в межах кримінальної справи.

Суддя ухвалив це рішення після того, як дружина прем'єра прибула для дачі свідчень до Мадриду в п'ятницю, як і було заплановано, та заявила, що їй не повідомили про деталі позову, в якій вона названа підозрюваною.

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Раніше з'явилась інформація про те, що суд нижчої інстанції викликав Бегонью Гомес для надання свідчень у кримінальній справі.

Нагадаємо, наприкінці квітня суд Мадрида підтвердив попереднє розслідування щодо Бегоньї Гомес за підозрою у зловживанні впливом і корупції. Розслідування почалось у відповідь на скаргу неурядової групи "Чисті руки", яка в минулому подала низку безуспішних судових позовів проти політиків.

У позові дружину Санчеса звинувачують у торгівлі впливом і корупції під час її роботи в освітньому центрі IE Africa Center. Стверджується, що вона нібито посприяла отриманню урядових субсидій кільком компаніям, з якими працювала.

Прокуратура Мадрида заявила, що вимагала закрити справу про корупцію проти дружини Санчеса.

Педро Санчес на тлі корупційного скандалу довкола дружини навіть задумався про відставку, але зрештою 29 квітня голова уряду Іспанії оголосив, що залишиться на посаді.

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