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Король Испании не хочет принимать президента Аргентины, который оскорбил жену Санчеса

Новости — Четверг, 20 июня 2024, 20:20 — Олег Павлюк

Испанский король Фелипе VI отказался от аудиенции с президентом Аргентины Хавьером Милеем во время его визита в Мадрид в пятницу, 21 июня, после того, как тот оскорбил жену премьера Испании Бегонию Гомес.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El País.

Хотя аргентинская сторона просила о встрече Милея с испанским монархом, ее не включили в повестку дня королевской семьи на пятницу.

Представитель королевского дворца сообщил El País, что визиты иностранных лидеров согласовываются с Министерством иностранных дел страны. В Министерстве в свою очередь заявили, что не "комментируют повестку дня иностранных лидеров".

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В то же время испанский министр обороны Маргарита Роблес в комментарии телеканалу Telecinco назвала логичным отказ Фелипе VI встречаться с Милеем", поскольку президент Аргентины "проявил неуважение" к премьер-министру Испании.

Мадрид требует от президента Аргентины уважения после заявлений о жене премьера

"Ни один испанец не может с этим смириться, потому что он (премьер-министр. – Ред.) принадлежит всем испанцам, тем, кто за него голосовал, и тем, кто не голосовал", – считает Роблес.

Ранее в этом году на мероприятии ультраправой испанской партии Vox Хавьер Милей назвал жену Педро Санчеса "коррумпированной" и раскритиковал руководство испанского правительства.

Это привело к дипломатической напряженности между двумя странами и отзыву посла Испании в Аргентине.

Слова Милея касались сообщения о том, что суд Мадрида рассматривал обвинения в злоупотреблении влиянием и коррупции в бизнесе против жены Санчеса, выдвинутые по частной жалобе группы антикоррупционных активистов "Чистые руки".

Однако позже прокуратура Мадрида заявила, что подала апелляцию на закрытие дела за отсутствием доказательств.

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Испания
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