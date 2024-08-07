Полиция обыскивает канализацию и подвал парламента Каталонии на фоне возвращения Пучдемона

Полиция Барселоны готовится к возвращению бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, который ранее объявил о намерениях присутствовать на утверждении кандидатуры нового главы региона Сальвадора Ильи.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Как указано, на фоне данных о возвращении Пучдемона будет существенно ограничен вход в парк, где размещается парламент Каталонии.

В частности, в парк будет открыт только один вход, и только аккредитованные члены парламента и их помощники смогут туда попасть.

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В рамках операции по обеспечению безопасности полиция также проводит покомнатный обыск парламента.

Каталонская полиция была направлена в подвал здания парламента, чтобы убедиться, что там никто не прячется.

Они также обыскали канализацию, а агенты перекрыли доступ ко входу, соединяющему парламент с зоопарком Барселоны, который окружает здание с трех сторон.

"Это стандартные процедуры безопасности, которые проводятся перед любой церемонией инаугурации", – сказал представитель полиции Каталонии.

Но представитель признал, что если офицеры встретят кого-то с невыполненным ордером на арест, как в случае с Пучдемоном, они, "очевидно", будут обязаны взять его под стражу.

"Наша обязанность – обеспечивать соблюдение закона", – сказал спикер.

В понедельник Пучдемон заявил, что планирует вернуться в Испанию на инаугурацию нового главы автономии Сальвадора Ильи, несмотря на угрозу ареста.

На четверг каталонская партия Junts per Catalunya собирает акцию встречи Пучдемона.

В прошлом месяце Верховный суд Испании прекратил расследование так называемого дела о терроризме в отношении бывшего главы Каталонии и лидера сепаратистской партии Junts Карлеса Пучдемона.

Это решение, однако, не влияет на ордер на арест Пучдемона по другому делу о растрате средств и неповиновении, которые предусматривают тюремное заключение сроком до восьми лет.

Их должен был бы снять закон об амнистии каталонских сепаратистов, инициированный правительством премьер-министра Испании Педро Санчеса для получения поддержки каталонских партий. Но испанский суд отказался распространять его действие на Пучдемона.