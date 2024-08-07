Поліція обшукує каналізацію і підвал парламенту Каталонії на тлі повернення Пучдемона

Поліція Барселони готується до повернення колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона, який раніше оголосив про наміри бути присутнім на затвердженні кандидатури нового очільника регіону Сальвадора Ільї.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Як зазначено, на тлі даних про повернення Пучдемона буде суттєво обмежений вхід до парку, де розміщується парламент Каталонії.

Зокрема, до парку буде відкрито лише один вхід, і лише акредитовані члени парламенту та їхні помічники зможуть туди потрапити.

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В рамках операції з забезпечення безпеки поліція також проводить покімнатний обшук парламенту.

Каталонська поліція була направлена в підвал будівлі парламенту, щоб переконатися, що там ніхто не ховається.

Вони також обшукали каналізацію, а агенти перекрили доступ до входу, що з'єднує парламент з зоопарком Барселони, який оточує будівлю з трьох боків.

"Це стандартні процедури безпеки, які проводять перед будь-якою церемонією інавгурації", – сказав представник поліції Каталонії.

Але речник визнав, що якщо офіцери зустрінуть когось із невиконаним ордером на арешт, як у випадку з Пучдемоном, вони, "очевидно", будуть зобов'язані взяти його під варту.

"Наш обов'язок – забезпечувати дотримання закону", – сказав речник.

У понеділок Пучдемон заявив, що планує повернутися до Іспанії на інавгурацію нового глави автономії Сальвадора Ільї, незважаючи на загрозу арешту.

На ранок четверга каталонська партія Junts per Catalunya збирає акцію зустрічі Пучдемона.

Минулого місяця Верховний суд Іспанії припинив розслідування так званої справи про тероризм стосовно колишнього глави Каталонії і лідера сепаратистської партії Junts Карлеса Пучдемона.

Це рішення, однак, не впливає на ордер на арешт Пучдемона в іншій справі про розтрату коштів і непокорі, які передбачають тюремне ув'язнення терміном до восьми років.

Їх мав би зняти закон про амністію каталонських сепаратистів, ініційований урядом прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса для отримання підтримки каталонських партій. Але іспанський суд відмовився поширювати його дію на Пучдемона.