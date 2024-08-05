Экс-лидер Каталонии анонсировал возвращение в Испанию уже на этой неделе

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что планирует вернуться в Испанию на инаугурацию нового главы автономии Сальвадора Ильи, несмотря на угрозу ареста.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Несмотря на принятие в Испании противоречивого закона об амнистии за пределами его действия остаются около 300 лидеров и активистов движения за отделение Каталонии, включая самого Пучдемона.

Несмотря на риск ареста, Пучдемон подтвердил, что намерен вернуться в Испанию для участия в церемонии инаугурации Ильи, которая может состояться в пятницу, 9 августа, или на выходных.

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"Я представляю, что меня ждет (арест. – Ред.), но я знаю, что должен сделать", – отметил экс-лидер Каталонии.

Принимая как данность, что он будет помещен в тюрьму, Пучдемон сказал: "Кто знает, надолго ли".

В прошлом месяце Верховный суд Испании прекратил расследование так называемого дела о терроризме в отношении бывшего главы Каталонии и лидера сепаратистской партии Junts Карлеса Пучдемона.

Это решение, однако, не влияет на ордер на арест лидера сепаратистов Каталонии по другому делу о растрате средств и неповиновении, которые предусматривают тюремное заключение сроком до восьми лет.

Их должен был бы снять закон об амнистии каталонских сепаратистов, инициированный правительством премьер-министра Испании Педро Санчеса для получения поддержки каталонских партий. Но испанский суд отказался распространять его действие на Пучдемона.