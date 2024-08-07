В Барселоне созывают акцию встречи экс-лидера Каталонии

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон сообщил, что он уже начал путь возвращения в Испанию, несмотря на риск быть арестованным.

Об этом он сказал в видеообращении, которое приводит EFE, сообщает "Европейская правда".

Пучдемон объявил в среду, что он "начал обратный путь из изгнания", чтобы попытаться присутствовать на утверждении Сальвадора Ильи новым главой Каталонии.

Агентство также отмечает, что на утро четверга, 8 августа, каталонская партия Junts per Catalunya собирает акцию встречи Пучдемона.

Реклама:

Запланированное на 9 утра мероприятие состоится возле парламента Каталонии.

В 10 утра в парламенте будут проходить дебаты по утверждению кандидатуры Ильи, которые могут быть прерваны главой парламента в случае ареста Пучдемона, отмечает агентство.

В понедельник Пучдемон заявил, что планирует вернуться в Испанию на инаугурацию нового главы автономии Сальвадора Ильи, несмотря на угрозу ареста.

В прошлом месяце Верховный суд Испании прекратил расследование так называемого дела о терроризме в отношении бывшего главы Каталонии и лидера сепаратистской партии Junts Карлеса Пучдемона.

Это решение, однако, не влияет на ордер на арест Пучдемона по другому делу о растрате средств и неповиновении, которые предусматривают тюремное заключение сроком до восьми лет.

Их должен был бы снять закон об амнистии каталонских сепаратистов, инициированный правительством премьер-министра Испании Педро Санчеса для получения поддержки каталонских партий. Но испанский суд отказался распространять его действие на Пучдемона.