Климатические активисты на несколько часов парализовали работу аэропорта Кельна

Аэропорт возле немецкого города Кельн на несколько часов приостанавливал работу из-за климатических активистов, которые устроили протест на взлетной полосе.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Пятеро активистов инициативы "Последнее поколение" еще затемно пробрались на территорию аэропорта Кельна и приклеили себя к асфальту. Прием и отправку рейсов пришлось остановить.

🔥 Oil Kills! Internationale Protestkampagne gestartet!



‼️ Aktuell befinden sich Unterstützer*innen der Letzten Generation auf dem Rollfeld des Flughafens Köln/Bonn und beeinträchtigen so den Flugverkehr. Gleichzeitig wird weltweit in über 10 Ländern an Flughäfen protestiert!… pic.twitter.com/RLSsVSwMfS

