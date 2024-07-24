Климатические активисты на несколько часов парализовали работу аэропорта Кельна
Аэропорт возле немецкого города Кельн на несколько часов приостанавливал работу из-за климатических активистов, которые устроили протест на взлетной полосе.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
Пятеро активистов инициативы "Последнее поколение" еще затемно пробрались на территорию аэропорта Кельна и приклеили себя к асфальту. Прием и отправку рейсов пришлось остановить.
🔥 Oil Kills! Internationale Protestkampagne gestartet!
‼️ Aktuell befinden sich Unterstützer*innen der Letzten Generation auf dem Rollfeld des Flughafens Köln/Bonn und beeinträchtigen so den Flugverkehr. Gleichzeitig wird weltweit in über 10 Ländern an Flughäfen protestiert!… pic.twitter.com/RLSsVSwMfSРеклама:– Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 24, 2024
В пресс-службе аэропорта заявили, что пытаются как можно быстрее решить вопрос, но это "может занять время". В 9:15 объявили, что работа аэропорта восстанавливается, однако из-за этой паузы возможны задержки и отмены рейсов и позже в течение дня.
Активистам грозят обвинения в нарушении закона о собраниях и опасном вмешательстве в воздушное движение. Как именно они попали на территорию аэропорта, пока неизвестно.
Ранее в этом месяце климатические активисты облили краской знаменитую статую Бременских музыкантов.
Их британские единомышленники в июне распылили оранжевую краску нана камни Стоунхенджа, а также раскрасили таким образом несколько частных самолетов в аэропорту под Лондоном.
Своими акциями они добиваются ускорить "зеленый переход" и отказаться от использования ископаемого топлива до 2030 года.