Климатические активисты на несколько часов парализовали работу аэропорта Кельна

Аэропорт возле немецкого города Кельн на несколько часов приостанавливал работу из-за климатических активистов, которые устроили протест на взлетной полосе.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Пятеро активистов инициативы "Последнее поколение" еще затемно пробрались на территорию аэропорта Кельна и приклеили себя к асфальту. Прием и отправку рейсов пришлось остановить.

🔥 Oil Kills! Internationale Protestkampagne gestartet!



‼️ Aktuell befinden sich Unterstützer*innen der Letzten Generation auf dem Rollfeld des Flughafens Köln/Bonn und beeinträchtigen so den Flugverkehr. Gleichzeitig wird weltweit in über 10 Ländern an Flughäfen protestiert!… pic.twitter.com/RLSsVSwMfS Реклама: July 24, 2024

В пресс-службе аэропорта заявили, что пытаются как можно быстрее решить вопрос, но это "может занять время". В 9:15 объявили, что работа аэропорта восстанавливается, однако из-за этой паузы возможны задержки и отмены рейсов и позже в течение дня.

Активистам грозят обвинения в нарушении закона о собраниях и опасном вмешательстве в воздушное движение. Как именно они попали на территорию аэропорта, пока неизвестно.

Ранее в этом месяце климатические активисты облили краской знаменитую статую Бременских музыкантов.

Их британские единомышленники в июне распылили оранжевую краску нана камни Стоунхенджа, а также раскрасили таким образом несколько частных самолетов в аэропорту под Лондоном.

Своими акциями они добиваются ускорить "зеленый переход" и отказаться от использования ископаемого топлива до 2030 года.