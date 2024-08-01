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В немецком аэропорту на три часа остановили грузовые рейсы из-за климатических активистов

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Новости — Четверг, 1 августа 2024, 12:30 — Кристина Бондарева

Ночной протест климатических активистов из группы "Последнее поколение" в аэропорту Лейпциг-Галле на востоке Германии привел к трехчасовой остановке грузовых рейсов.

Об этом сообщило агентство АР со ссылкой на данные немецкой полиции, пишет "Европейская правда".

Федеральная полиция сообщила, что пятеро активистов приклеили себя к земле по периметру аэропорта вскоре после полуночи, а еще двум не позволили этого сделать.

Ночной протест климатических активистов из группы "Последнее поколение" в аэропорту Лейпциг-Галле на востоке Германии привел к трехчасовой остановке грузовых рейсов.

Аэропорт освободили от активистов около 5 утра. В "Последнем поколении" заявили, что активисты не ступали на взлетно-посадочные полосы.

Лейпциг-Галле является важным центром грузовых авиаперевозок. Пресс-секретарь аэропорта Уве Шугарт сообщил, что грузовые авиаперевозки пришлось приостановить примерно на три часа.

На пассажирские рейсы, которые не прибывают и не отправляются ночью, это не оказало значительного влияния.

Полиция сообщила, что активисты, которые прорезали отверстие в периметре забора, были задержаны.

Протест группы "Последнее поколение" последовал за демонстрациями на прошлой неделе в аэропорту Кельн-Бонн, а затем во Франкфуртском аэропорту, самом загруженном в Германии, которые значительно нарушили пассажирские рейсы.

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