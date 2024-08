В немецком аэропорту на три часа остановили грузовые рейсы из-за климатических активистов

Ночной протест климатических активистов из группы "Последнее поколение" в аэропорту Лейпциг-Галле на востоке Германии привел к трехчасовой остановке грузовых рейсов.

Об этом сообщило агентство АР со ссылкой на данные немецкой полиции, пишет "Европейская правда".

Федеральная полиция сообщила, что пятеро активистов приклеили себя к земле по периметру аэропорта вскоре после полуночи, а еще двум не позволили этого сделать.

You thought Germany was done? Well you were wrong.



Five people have glued themselves on the tarmac at Leipzig-Halle Airport, making it impossible for cargo planes to take-off and land. @AufstandLastGen



Donate to support: https://t.co/TY36EkDAMs#OilKills #FossilFuelTreaty pic.twitter.com/tQSdq651I3

