В Австрии климатическая группа отказалась от протестов из-за их бесперспективности

Климатические активисты из группы "Последнее поколение" прекращают свои протесты в Австрии из-за отсутствия успеха.

Как пишет "Европейская правда", заявление об этом группа разместила на своем сайте.

Активисты перечислили самые разнообразные формы протеста, которые они практиковали.

В частности, они вспомнили разрисовывание дорог, протесты на шоссе, протесты перед парламентом, дискуссии с политиками и знаменитостями, цифровые протесты, духовые оркестры на шоссе, срывы музыкальных концертов, прерывание спектаклей, судебные иски к федеральному правительству, выступления на телевидении, панельные дискуссии, срывы марафона, сброс баннеров, образовательные видеоролики, информационные вечера о климатической катастрофе, срывы горнолыжных соревнований и совсем недавно – протесты в аэропортах.

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"Мы больше не видим никакой перспективы успеха", – объявили в "Последнем поколении".

В течение двух с половиной лет предпринимались попытки убедить консервативное правительство Австрийской народной партии и Партии зеленых, а также граждан отказаться от ископаемого топлива с помощью разнообразных акций. Теперь понятно, "что Австрия хочет оставаться в неведении относительно ископаемого топлива и поэтому готова взять на себя ответственность за смерть миллиардов людей", заявили активисты.

"С сегодняшнего дня мы прекращаем наши протесты и "Последнее поколение Австрии". Оставшиеся средства мы используем для покрытия расходов штрафов и расследования. Наши каналы пожертвований остаются открытыми, поскольку высокие штрафы и большие судебные издержки все еще не оплачены", – отметили в группе.

В то же время, климатические активисты организации "Последнее поколение" в Германии не планируют прекращать протесты. Пресс-секретарь "Последнего поколения" Марион Фабиан объявила о дальнейших акциях в аэропортах, среди прочего, против вредного для климата воздушного движения.

Ранее ночной протест климатических активистов из группы "Последнее поколение" в аэропорту Лейпциг-Галле на востоке Германии привел к трехчасовой остановке грузовых рейсов.

Протест последовал за демонстрациями в аэропорту Кельн-Бонн, а затем во Франкфуртском аэропорту, самом загруженном в Германии, которые значительно нарушили пассажирские рейсы.