Британия запустила масштабный анализ своей внешней политики

Министерство иностранных дел Великобритании запустило три стратегических анализа по внешней политике Соединенного Королевства, результаты сообщат в конце года.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

9 сентября Министерство иностранных дел Великобритании объявило, что запускает три отдельных процесса анализа внешней политики Лондона с целью посмотреть, как усилить глобальное влияние страны.

Процесс будут возглавлять внешние эксперты. Команды исследуют, как внешнеполитическая работа Британии и отношения с другими странами позволяют ей реагировать на геополитические изменения, как добиться максимальной эффективности так называемой помощи на развитие, как сочетать внешнюю политику с экономическими и торговыми интересами.

Реклама:

"Эти обзоры помогут нам очертить стратегию, которая позволит увеличить глобальное влияние Соединенного Королевства, способствовать росту во всем мире и позаботиться, чтобы развитие и дипломатия работали согласованно", – отметил министр иностранных дел Дэвид Лемми.

Напомним, новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер после прихода к власти лейбористов пообещал новую эру более тесных отношений с Европой, и уже совершил первые направленные на это визиты в Берлин и Париж.

7 сентября Стармер совершил первый за пять лет визит британского лидера в Ирландию, пообещав "перезагрузить" отношения между соседними странами, которым нанес удар Brexit.

Однако ожидаемую встречу Стармера с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая должна была состояться в начале сентября, перенесли. Теперь говорят, что она состоится не раньше конца октября.

На этой неделе Стармер уже второй раз отправится на встречу с президентом США Джо Байденом.