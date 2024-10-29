Норвегия профинансирует энергогенерирующее оборудование на 80 МВт для Украины

За предоставленные Норвегией средства Украина получит энергогенерирующее оборудование на 80 МВт, что обеспечит украинской электросети дополнительные мощности.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

За грантовые средства правительства Норвегии и при организационном участии ПРООН уже заключено соглашение, согласно которому компания-производитель поставит электрогенерирующее оборудование, которое обеспечит 80 МВт дополнительной мощности для украинской электросети.

Как отметили в компании, это поможет обеспечить дополнительную генерацию электроэнергии и тепла для жителей "одной из областей" Украины.

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Ранее в октябре объявили, что Норвегия в рамках долгосрочного плана поддержки Украины увеличила до 3 млрд норвежских крон (примерно 274,2 млн долларов) финансирование на поддержку энергетического сектора перед приближением зимы.

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