Норвегия анонсировала более $270 млн помощи энергосистеме Украины

Норвегия в рамках долгосрочного плана поддержки Украины увеличила до 3 млрд норвежских крон (примерно 274,2 млн долларов) поддержку энергетического сектора к зиме.

Об этом объявило Министерство иностранных дел Норвегии, пишет "Европейская правда".

Увеличение помощи связано с недавно объявленными намерениями Норвегии увеличить нынешнюю помощь Украине на 5 млрд норвежских крон.

Из них 1,5 млрд норвежских крон планируется дополнительно направить на энергетику и подготовку к грядущей зиме в Украине.

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"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить большую поддержку в энергетическом секторе и надеемся принести больше хороших новостей нашим украинским друзьям в течение осени и зимы", – сказал глава норвежского МИД Эспер Барт Эйде.

Таким образом, общий объем поддержки энергетики Украины со стороны Норвегии составит 3 млрд норвежских крон.

Из них 1,1 млрд крон, о которых уже объявили в июне, пошли или пойдут на закупку энергетического оборудования через Программу развития ООН, еще 500 млн – в Фонд бюджетной поддержки Всемирного банка.

740 млн крон из этой суммы Норвегия предоставит на гуманитарную помощь, которая будет потрачена на мероприятия, которые помогут украинцам лучше подготовиться к зиме.

Накануне министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард объявила, что страны Нордично-Балтийской восьмерки решили выделить Украине зимний пакет энергетической поддержки.