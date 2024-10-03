В США снова выдвинули обвинения против Трампа относительно событий 6 января под Капитолием

В отношении экс-президента США Дональда Трампа выдвинули обновленные обвинения в связи с его ролью в событиях под Капитолием 6 января 2021 года, после того, как Верховный суд частично стал на его сторону.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Hill.

2 октября спецпрокурор Джек Смит передал в суд представление на 165 страниц, чтобы судья Таня Чуткан исследовала, все ли действия Трампа в контексте событий 6 января защищены его президентским иммунитетом, и описывает попытки Трампа предотвратить смену власти как "частные преступные усилия".

Спецпрокурор аргументирует, что комплекс поступков Трампа нужно рассматривать как "частную схему". "Он масштабно использовал частных лиц и инфраструктуру своей кампании в попытках изменить результаты выборов и действовал как частное лицо, будучи кандидатом на должность", – отметил Смит.

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В представлении приводятся дополнительные доказательства того, как Трамп пытался повлиять на ответственных за выборы чиновников в ключевых штатах, чтобы изменить результат в свою пользу, и что Трамп продолжал делать безосновательные заявления о своих успехах, несмотря на то, что окружение предоставляло ему правдивую информацию.

У Трампа назвали новые обвинения "полными лжи" и "неконституционными" и предположили, что их умышленно внесли после дебатов кандидатов в вице-президенты, которые якобы стали "провальными" для демократа Тима Уолза.

В деле появились также новые детали о взаимодействии Трампа с его вице-президентом Майком Пенсом. Хотя Верховный суд постановил, что их разговоры могут пользоваться иммунитетом, прокурор Смит аргументирует, что в данном случае их следует рассматривать не как топ-чиновников, а частных лиц-кандидатов на должность.

В разговоре с Пенсом на Рождество Трамп якобы попытался подтолкнуть его к отказу утверждать голоса выборщиков, на что вице-президент осторожно отказал словами, что "не думает, что имеет полномочия менять результат".

Также упоминаются заметки Пенса от 4 января 2021 года со встречи с Трампом, из которых следует, что тот говорил, что "там, где произошло мошенничество, правила меняются" и призвал Пенса "быть решительным", но тот говорил, что "этот аргумент не работает".

Напомним, в июле Верховный суд принял решение, которое впервые установило границы президентского иммунитета, освобождая первое лицо в США от ответственности за ряд действий, которые он или она совершают в силу должностных обязанностей.

Это побудило федеральных прокуроров изменить обвинительный акт о незаконных попытках изменить результат президентских выборов 2020 года, убрав оттуда действия и доказательства, в отношении которых экс-президент США может заявить об иммунитете.