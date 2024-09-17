Белый дом раскритиковал твит Маска об убийстве Байдена и Харрис

В Белом доме раскритиковали высказывания американского миллиардера и гендиректора компании Tesla Илона Маска относительно вероятного покушения на кандидата в американские президенты Дональда Трампа.

Об этом сообщило издание Axios, передает "Европейская правда".

Издание сообщило, что ранее Маск в социальной сети X (Twitter) написал: "И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу".

Позже он удалил свой пост после многочисленных призывов к этому и заявил, что это была шутка, но ее никто не понял.

Реклама:

"Никто даже не пытался это сделать, вот что я хочу сказать, и никто не будет... Оказывается, шутки гораздо менее забавные, если люди не знают контекста, а подача является обычным текстом", – написал он.

В Белом доме заявили, что насилие надо осуждать, а не поощрять или высмеивать. Подобная риторика является "безответственной".

"Как заявили президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис после вчерашних тревожных новостей, "в нашей стране нет места политическому насилию или любому другому насилию", и "мы все должны внести свой вклад, чтобы этот инцидент не привел к большему насилию", – процитировало Axios заявление пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса.

Ранее Трамп заявлял, что риторика Джо Байдена и вице-президента и его оппонентки на выборах Камалы Харрис стала причиной возможной попытки покушения на него.

Напомним, в кампании Дональда Трампа 15 сентября сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде и заявили, что он в безопасности.

Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь Трампа: им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов и активно поддерживал Украину.

Подробнее – в материале: Были ли "украинские связи" у задержанного за подготовку нового покушения на Трампа.