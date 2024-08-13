"Не делай этого, Владимир": Трамп рассказал Маску, как предостерегал Путина от вторжения в Украину

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время интервью с миллиардером Илоном Маском подверг сокрушительной критике президента США Джо Байдена и возложил на него вину за вторжение России в Украину.

Интервью транслировалось на платформе X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Война в Украине была одной из многих тем более чем двухчасового разговора между Трампом и Маском, который в течение интервью неоднократно демонстрировал согласие со своим собеседником.

Трамп несколько раз повторил свое утверждение, что российская агрессия никогда бы не произошла, если бы он был президентом, предполагая, что Владимира Путина спровоцировали на вторжение слова президента Джо Байдена об открытых для Украины дверях для вступления в НАТО.

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"Эти его слова были такими плохими, эти глупые угрозы, исходившие от этого глупого лица", – заявил Трамп.

Маск не стал оспаривать заявление Трампа, а вместо этого согласился с ним, сказав: "Вы сделали прекрасное замечание".

Бывший президент также вспомнил о своем якобы разговоре с российским лидером, в котором он якобы предостерег его от вторжения в Украину.

"Я сказал Владимиру Путину: "Не делай этого. Ты не можешь этого сделать, Владимир, это будет плохой день для тебя", – сказал Трамп, добавив, что, тем не менее, он "хорошо ладил с Путиным" и "надеется, что снова будет хорошо ладить с ним".

Стоит отметить, что Илон Маск заявил, что его платформа стала жертвой "массированной" DDoS-атаки перед интервью. Он предположил, что это произошло из-за того, что "существует большая оппозиция к тому, чтобы люди просто слышали, что говорит президент Трамп".

Разговор, который команда Трампа объявила "крупнейшим интервью в истории", был отложен на полчаса. В конце концов к разговору присоединилось более миллиона пользователей.

Трамп и Маск во время интервью также согласились по поводу необходимости сдерживания нелегальной иммиграции, критики Европейского Союза, несправедливого распределения оборонных расходов в НАТО или поддержки Израиля.

Ранее в интервью Bloomberg Дональд Трамп в очередной раз похвастался своими хорошими отношениями с кремлевским правителем Владимиром Путиным.

В этом же интервью Трамп говорил, что думал над ослаблением санкций против России, поскольку не является сторонником ограничений.

Он также заявлял, что если у США будет "умный президент", то такие страны как Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами Соединенных Штатов.

В штабе Трампа рассказывали, что приоритетом его потенциального второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной