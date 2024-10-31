Трамп перевоплотился в мусорщика, чтобы покритиковать слова Байдена

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ненадолго перевоплотился в мусорщика, чтобы ярче покритиковать слова президента Джо Байдена за день до того.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ABC News.

Прибыв своим брендированным самолетом на предвыборные мероприятия в Грин Бэй в Висконсине, Трамп надел поверх костюма яркий оранжевый жилет коммунальщика и сел в кабину белого мусоровоза, который для такого случая также украсили логотипом кампании.

Chip Somodevilla / Getty Images

Такой перформанс Трамп устроил в ответ на неосторожную ремарку Джо Байдена, которая создала проблемы для кампании Харрис в последние дни перед выборами.

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Во время видеозвонка с активистской группой, отстаивающей интересы американцев латиноамериканского происхождения, Байден прокомментировал оскорбительные слова комика Тони Хинкчлифа на предвыборном митинге Трампа. Комик назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора".

"Единственный плавающий мусор, который я там вижу – это его сторонники", – сказал Байден, что многие поняли как намек на избирателей Трампа. Впоследствии он попытался поправить ситуацию объяснением, что хотел подчеркнуть недопустимость демонизации Трампом и его фанатиками латиноамериканцев.

Трамп решил буквально обыграть ремарку Байдена.

Усевшись в кабину, Трамп спросил присутствующих, "как вам мой мусоровоз", и сказал, что делает это "в честь Камалы и Джо Байдена".

Также Трамп попытался откреститься от слов Хинчклифа. "Я ничего не знаю об этом комике. Я не знаю, кто он, я никогда его не видел. Я слышал его заявление, но это было его заявление. Это же комик, что тут сказать... Я люблю Пуэрто-Рико, а Пуэрто-Рико любит меня", – заявил Дональд Трамп.

После этого он пошел на сцену предвыборного мероприятия в том же оранжевом жилете коммунальщика.

Напомним, вскоре перед этим Трамп на некоторое время взял на себя роль работника "Макдональдса " – в ответ на упоминания его соперницы Камалы Харрис о том, что она в студенческие годы имела такую подработку.

До дня выборов в США – 5 ноября – остается меньше недели. Опросы показали, что более 80% американцев готовы принять их результат независимо от того, кто из кандидатов победит.

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