Трамп ради кампании поработал в "Макдональдсе" и покритиковал соперницу

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в рамках своей предвыборной кампании на некоторое время взял на себя роль работника "Макдональдса" – в ответ на упоминания его соперницы Камалы Харрис о том, что она в студенческие годы имела такую подработку.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Трамп выбрал для своей цели одно из заведений "Макдональдс" в Пеннсильвании – одном из штатов, где симпатии избирателей колеблются между республиканцами и демократами – и в воскресенье оделся в униформу и некоторое время поработал на обжаривании картофеля и выдаче заказов для клиентов-водителей.

'I could do this all day'



Donald Trump tried to troll Kamala Harris by serving french fries at a McDonald's in Pennsylvania this afternoon



US election latest: https://t.co/WF1TM6L9eI pic.twitter.com/4OMG7CEki9

